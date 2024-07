GreenPower Motor Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GreenPower Motor Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.06.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,36 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,220 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 66,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 20,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,990 CAD gegenüber -0,850 CAD im Vorjahr verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat GreenPower Motor Company in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 52,45 Millionen CAD im Vergleich zu 46,42 Millionen CAD im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,861 CAD ausgegangen, während der Umsatz auf 57,06 Millionen CAD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at