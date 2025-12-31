|
Greenridge Exploration legte Quartalsergebnis vor
Greenridge Exploration hat am 29.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Greenridge Exploration ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.
Greenridge Exploration vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,100 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 CAD je Aktie erwirtschaftet.
