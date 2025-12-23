GreenTree Hospitality Group Aktie
WKN DE: A2JG9J / ISIN: US39579V1008
|
23.12.2025 16:35:00
GreenTree GreenTree Net Income Declines In Q3
(RTTNews) - GreenTree GreenTree Group Ltd. (GHG), Tuesday announced its financial results for the third quarter of 2025, reporting net income of RMB 60.8 million compared to RMB 65.5 million in the previous year.
Net earnings per Class A ordinary share and Class B ordinary share stood at RMB 0.6 compared to RMB 0.65 in the prior year.
Revenues declined to RMB 303.6 million from last year's RMB 356.9 million.
GreenTree's stock closed at $1.71, down 1.15 percent on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GreenTree Hospitality Group Ltd (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu GreenTree Hospitality Group Ltd (spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester -- Wall Street freundlich Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts. Der Dow zieht am Dienstag etwas an. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.