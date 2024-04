GRENKE-Aktie gewinnt gegen den Trend: GRENKE hat Neugeschäft im ersten Quartal gesteigert

Im ersten Quartal wuchs das Leasingneugeschäft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,8 Prozent auf 669,8 Millionen Euro, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte. Zudem konnte GRENKE die gestiegenen Zinsen an seine Kunden weitergeben. Die Deckungsbeitragsmarge (DB2-Marge) des Neugeschäfts legte dadurch von 16,7 auf 16,8 Prozent zu. Damit erreichte das Unternehmen etwa sein mittelfristiges Ziel von rund 17 Prozent.

Vorstandschef Sebastian Hirsch berichtete von einer stabilen Nachfrage. Mit Blick auf die jüngsten Zahlen sieht er das Unternehmen auf gutem Weg zu seinen Zielen für das laufende Geschäftsjahr. GRENKE peilt für 2024 bisher ein Leasingneugeschäft von 3 bis 3,2 Milliarden Euro an. Der Konzerngewinn soll 95 bis 115 Millionen Euro erreichen.

Warburg Research belässt GRENKE auf "Buy"

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GRENKE nach Zahlen zum Neugeschäft im ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die von dem Leasingspezialisten gemeldeten Neugeschäftszahlen hätten weitgehend seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Sie zeugten von einem soliden Wachstum, das sich im weiteren Jahresverlauf noch beschleunigen sollte.

Die GRENKE-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,08 Prozent auf 23,40 Euro.

