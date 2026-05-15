GRI Bio legte Quartalsergebnis vor

GRI Bio hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,61 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -162,400 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at