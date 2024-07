Großbritannien: Unternehmensstimmung hellt sich nach Wahlen auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in britischen Unternehmen hat sich im Juli aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 52,7 Zähler, wie S&P am Mittwoch in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 52,6 Punkte gerechnet. Der Wert liegt damit noch deutlicher über der Wachstumsgrenze von 50 Punkten.

Der Indikator für den Dienstleistungssektor stieg um 0,3 Punkte auf 52,4 Punkte. Für die Industrie stieg der Wert um 0,9 Punkte auf 51,8 Punkte.

Der Ausgang der Parlamentswahl und stabile politischen Verhältnisse sorgen offenbar für Zuversicht. "Die erste Unternehmensumfrage nach den Wahlen zeichnet ein positives Bild für die neue Regierung", schreibt Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global. Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor und der Industrie würden optimistisch in die Zukunft blicken, einen erneuten Nachfrageschub melden und mehr Mitarbeiter einstellen./jsl/jkr/mis