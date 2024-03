Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich leicht ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in Unternehmen in Großbritannien hat sich im März leicht verschlechtert. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex fiel zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 52,9 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg auf 53,1 Punkten erwartet.

Der Indikator liegt über der Expansionsschwelle von 50 Punkten und zeigt damit weiter Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft in Europa an. Im Februar hatte er den höchsten Wert seit Mai 2023 erreicht.

Im Bereich Dienstleistungen sank der Indexwert auf 53,4 Punkte. Der Wert für die Industriebetriebe stieg hingegen auf 49,9 Punkte und liegt damit nur noch knapp unter der Expansionsschwelle.

Zwar hätten die Rezessionssorgen nachgelassen, sagte Chefvolkswirt Chris Williamson von S&P Global. Die Inflation gebe aber weiter Anlass zur Sorge, vor allem im Bereich Dienstleistungen./jkr/bgf/jha/