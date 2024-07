Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich weniger ein als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in britischen Unternehmen hat sich im Juni weniger als zunächst ermittelt eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Monatsvergleich um 0,7 Punkte auf 52,3 Zähler, wie S&P am Mittwoch in London mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 51,7 Punkte gerechnet.

Trotz der Verschlechterung liegt der Indikator immer noch über der wichtigen Wachstumsgrenze von 50 Punkten. Der Indikator für den Dienstleistungssektor fiel um 0,8 Punkte auf 52,1 Punkte. Auch hier war in der Erstschätzung ein stärker Rückgang auf 51,2 Punkte ermittelt worden.

Vor den Wahlen an diesem Donnerstag hätten einige Unternehmen eine abwartende Haltung eingenommen, sagte Joe Haye, Volkswirt bei S&P Global. Trotzdem dürfte die Wirtschaft im zweiten Quartal wachsen, wenn auch nicht so stark wie im ersten Quartal. Die Preisentwicklung bleibe im Dienstleistungssektor hartnäckig./jsl/bgf/jha