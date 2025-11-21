|
Großbritannien: Unternehmensstimmung verschlechtert sich stärker als erwartet
LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im November unerwartet stark eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 50,5 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Zwar signalisiert der Indexwert weiterhin eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten, er näherte sich aber der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten. Volkswirte hatten mit einem Stimmungsdämpfer gerechnet, aber im Schnitt 51,8 Punkte erwartet.
Deutliche Unterschiede zeigten sich in den Teilbereichen der Wirtschaft. Die allgemein trübere Stimmung erklärt sich durch einen Dämpfer im Bereich Dienstleistungen. Hier fiel der Indexwert von zuvor 52,3 Punkten überraschend stark auf 50,5 Punkte. In den Industriebetrieben hellte sich die Stimmung hingegen unerwartet auf; der Indikator stieg knapp über die Expansionsschwelle.
Nach Einschätzung von Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global Markt Intelligence, leiden Unternehmen in Großbritannien unter einer schwachen Nachfrage und einem zunehmenden Wettbewerb. Sie seien daher teilweise gezwungen, die Preise zu senken, um mehr Umsätze zu erzielen./jkr/mis
