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WKN DE: A1JMC2 / ISIN: US3994731079

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11.11.2026 05:12:02

Groupon: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 10, 2026, Groupon (NASDAQ:GRPN) announced Q3 revenue of $125 million, a 2% year-over-year increase. Long-term investors must track how management rebuilds marketplace quality while shifting operations toward artificial intelligence. Three things management said stand out.

Management is purging low-quality merchants and offering easier refunds to build long-term buyer trust. Refunding unhappy customers reduced billings growth by nearly two percentage points, but leadership expects higher repeat purchases over time.

Leadership is restructuring internal workflows using FoundryAI, the company's proprietary artificial intelligence (AI) platform. Automating customer service interactions cuts operating overhead and lets smaller software engineering teams develop features faster.

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