GS Engineering Construction stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GS Engineering Construction lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1051,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 1398,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3 208,01 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3 109,25 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1059,57 KRW je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3 021,22 Milliarden KRW für das Quartal in Aussicht gestellt.

