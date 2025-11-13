GS Global legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GS Global hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 12,69 KRW. Im letzten Jahr hatte GS Global einen Gewinn von 185,00 KRW je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GS Global in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 945,78 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 1 055,42 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at