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07.05.2026 09:14:39
GS Retail Q1 Operating Profit Rises
(RTTNews) - GS Retail (007070.KS) reported first quarter net income attributable to shareholders of the parent company of 43.06 billion Korean won, compared to 6.73 billion won in the same period last year. Operating income was 58.27 billion won, compared to 41.81 billion won, prior year.
Sales for the current quarter was 2.85 trillion Korean won, compared to 2.75 trillion won, previous year.
Shares of GS Retail are currently trading at 23,550 Korean won, up 4.9%.
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