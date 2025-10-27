GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882
|
27.10.2025 08:00:00
GSK acquires exclusive rights from Syndivia for antibody-drug conjugate (ADC) in prostate cancer
ADC complements GSK’s diverse pipeline in prostate cancer anchored by GSK’227, a B7H3-targeted ADC.Weiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
