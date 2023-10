GSK-Aktie fester: Beteiligung an Haleon erneut zurückgefahren

Der britische Pharmakonzern GSK will 270 Millionen Aktien von Haleon verkaufen und damit seinen Anteil auf rund 7,4 Prozent zu verringern.

GSK nimmt mit Verkauf von Haleon-Aktien 885,6 Millionen Pfund ein

GSK teilte mit, dass er die Veräußerung durch eine Platzierung von Aktien durchführen wird. Der Angebotspreis wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuild-Verfahrens festgelegt, das sofort beginnen soll. Der US-Pharmariese Pfizer hält eine 32-prozentige Beteiligung an Haleon , das aus dem Consumer-Healthcare-Geschäft von GSK und Pfizer ausgegliedert wurde.

Der britische Pharmakonzern GSK hat mit dem Verkauf von Aktien an dem Arzneimittelhersteller Haleon 885,6 Millionen Pfund eingenommen. GSK veräußerte 270 Millionen Haleon-Aktien zum Preis von 328 Pence je Stück, das entspricht einem Abschlag von 2,45 Prozent auf den Schlusskurs am Donnerstag in Höhe von 336,25 Pence. Der Pharmakonzern verringerte damit seinen Haleon-Anteil von zuvor 10,3 Prozent auf rund 7,4 Prozent.

In London gewinnt die GSK-Aktie am Freitag zeitweise 0,42 Prozent auf 14,89 Pfund.

FRANKFURT (Dow Jones)