Zurückhaltung in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

Kaum verändert zeigt sich der FTSE 100 am Montagnachmittag.

Der FTSE 100 verliert im LSE-Handel um 15:42 Uhr 0,14 Prozent auf 8 810,98 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,586 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 822,91 Punkte an der Kurstafel, nach 8 822,91 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 8 798,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 836,88 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 837,91 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 07.04.2025, wies der FTSE 100 7 702,08 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Wert von 8 203,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 6,67 Prozent. 8 908,82 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell 3i (+ 3,09 Prozent auf 41,67 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,33 Prozent auf 206,40 GBP), Standard Chartered (+ 1,91 Prozent auf 12,30 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,87 Prozent auf 3,53 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,58 Prozent auf 9,78 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Ocado Group (-2,70 Prozent auf 2,36 GBP), JD Sports Fashion (-2,67 Prozent auf 0,88 GBP), Howden Joinery Group (-1,99 Prozent auf 8,15 GBP), BP (-1,81 Prozent auf 3,72 GBP) und Haleon (-1,75 Prozent auf 3,71 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 25 233 524 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 185,635 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at