GSK-Aktie gibt nach: Neuer Herpes-Impfstoffkandidat nicht wirksam

GSK hat mit seinem Impfstoffkandidaten gegen das Herpes-Simplex-Virus in der Phase-2-Studie das primäre Ziel der Wirksamkeit nicht erreicht.

GSK3943104 werde daher nicht in eine Phase-3-Studie übergehen, teilte der britische Pharmakonzern. Sicherheitsbedenken habe es nicht gegeben.

GSK erklärte, es werde seine HSV-Forschung zur fortsetzen und Folgedaten erstellen, die Erkenntnisse über Genitalherpes liefern könnten.

"GSK beabsichtigt, die Gesamtheit dieser Daten und anderer Studien auszuwerten, um die zukünftige Forschung und Entwicklung seines HSV-Programms voranzutreiben", heißt es in der Mitteilung weiter.

GSK legt weiteren Zantac-Rechtsstreit bei

GSK hat in den USA einen weiteren Vergleich um das vom Markt zurückgezogene Medikament Zantac gegen Sodbrennen geschlossen. Mit dem Vergleich mit dem Kläger Isaac Dixon wird der Rechtsstreit, der vor einem Gericht im US-Bundesstaat Illinois verhandelt wurde, beigelegt. GSK erklärte, mit diesem Vergleich keine Haftung einzuräumen, und kündigte an, sich in dem Rechtskomplex weiterhin energisch zu verteidigen. GSK hat bereits eine Reihe von Vergleichen mit Klägern geschlossen. Der Wirkstoff von Zantac, Ranitidin, steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Das Mittel wird seit 2020 nicht mehr verkauft.

In London fielen GSK-Papiere zur Wochenmitte um 0,99 Prozent auf 16,55 GBP.

LONDON (Dow Jones)