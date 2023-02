GSK-Aktie in Grün: GSK kann Gewinn kräftig steigern

Die GSK plc meldete für das Schlussquartal eine Verdoppelung des Nettogewinns auf 1,5 Milliarden Pfund von 749 Millionen Pfund im Vorjahr. Operativ verdiente der Pharmariese 1,87 Milliarden nach 492 Millionen Pfund, und profitierte hierbei von Marktwertgewinnen aus Investitionen, Meilensteinerträgen aus Veräußerungen und geringeren Neubewertungsaufwendungen für Eventualverbindlichkeiten. Der Gewinn je Aktie stieg auf 36,5 (Vorjahr 18,5) Pence; bereinigt ergab sich ein Gewinn von 25,8 (23,6) Pence. Der Umsatz legte auf 7,33 von 7,08 Milliarden Pfund zu.

Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum zwischen 6 und 8 Prozent und einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses um 10 bis 12 Prozent. Der Gewinn je Aktie soll um 12 bis 15 Prozent zulegen. Die Prognose schließt laut GSK Beiträge von COVID-19-Lösungen aus.

An der Börse in London geht es für GSK-Aktien am Mittwoch zeitweise um 0,59 Prozent aufwärts auf 14,32 Pfund.

Von Cecilia Butini

LONDON (Dow Jones)