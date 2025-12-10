GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940610 / ISIN: US37733W1053
|
10.12.2025 08:20:43
GSK: FDA Grants Orphan Drug Designation To GSK'227
(RTTNews) - GSK plc (GSK, GSK.L) announced that its B7-H3-targeted antibody-drug conjugate GSK'227, now referred to by its International Nonproprietary Name, risvutatug rezetecan, has received Orphan Drug Designation from the FDA for the treatment of small-cell lung cancer. The ODD was supported by preliminary clinical data showing durable responses in patients with extensive stage SCLC who were treated with risvutatug rezetecan in the phase I ARTEMIS-001 clinical trial.
The company said the designation follows the recent announcement that risvutatug rezetecan was granted ODD from the European Medicines Agency for the treatment of pulmonary neuroendocrine carcinoma, a category of cancer that includes SCLC.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GlaxoSmithKline plc (GSK) (ADRS)mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu GlaxoSmithKline plc (GSK) (ADRS)mehr Analysen
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: ATX vor ruhigem Start -- DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen etwas tiefer
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex mit leichten Verlusten erwartet wird. In Fernost verzeichnen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte kleine Abgaben.