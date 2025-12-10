GlaxoSmithKline Aktie

GlaxoSmithKline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940610 / ISIN: US37733W1053

10.12.2025 08:20:43

GSK: FDA Grants Orphan Drug Designation To GSK'227

(RTTNews) - GSK plc (GSK, GSK.L) announced that its B7-H3-targeted antibody-drug conjugate GSK'227, now referred to by its International Nonproprietary Name, risvutatug rezetecan, has received Orphan Drug Designation from the FDA for the treatment of small-cell lung cancer. The ODD was supported by preliminary clinical data showing durable responses in patients with extensive stage SCLC who were treated with risvutatug rezetecan in the phase I ARTEMIS-001 clinical trial.

The company said the designation follows the recent announcement that risvutatug rezetecan was granted ODD from the European Medicines Agency for the treatment of pulmonary neuroendocrine carcinoma, a category of cancer that includes SCLC.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

