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17.08.2026 06:31:29
GT Capital legte Quartalsergebnis vor
GT Capital hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 34,44 PHP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GT Capital noch ein Gewinn pro Aktie von 42,68 PHP in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 66,08 Milliarden PHP, gegenüber 79,77 Milliarden PHP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,16 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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