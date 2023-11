Guess?-Aktie mit deutlichem Minus: Schwache Zahlen und gesenkte Prognose sorgen für Enttäuschung

Für den US-amerikanischen Bekleidungskonzern Guess? liefen die Geschäfte im dritten Quartal zwar eigentlich besser, blieben aber unter den Markterwartungen.

Gewinn und Umsatz schwächer als erhofft

Der Gewinn je Aktie stieg von 0,44 US-Dollar je Aktie auf 0,49 US-Dollar je Anteilsschein. Damit verdiente Guess? deutlich weniger als am Markt erhofft worden war: Die Analystenschätzungen hatten sich im Vorfeld auf 0,62 US-Dollar je Aktie belaufen. Unter dem Strich blieben 27 Millionen US-Dollar in den Konzernkassen nach 24,7 Millionen US-Dollar im Vergleichsquartal des Vorjahres.

Auch beim Umsatz konnte der Bekleidungskonzern trotz positiver Entwicklung nicht überzeugen: Zwar stiegen die Erlöse von 633,14 Millionen US-Dollar auf nunmehr 651,2 Millionen US-Dollar, die durchschnittliche Umsatzprognose von Experten hatte aber im Vorfeld bei 655,98 Millionen US-Dollar gelegen. Das Wachstum kam dabei vorrangig aus Übersee: In Europa stiegen die Erlöse um rund sechs Prozent, in Asien ging es immerhin noch um zwei Prozent nach oben, während der Umsatz in der Region Amerika um sieben Prozent rückläufig war.

Prognosesenkung sorgt für Kursrutsch bei der Guess?-Aktie

Neben den enttäuschenden Zahlen ist es aber insbesondere die Erwartungshaltung des Konzernmanagements an die Entwicklung im Gesamtjahr, die für Verunsicherung unter Anlegern sorgt. Auch wenn er sich mit den Finanzergebnissen für das dritte Quartal weitgehend "zufrieden" zeigte, senkte Guess?-CEO Carlos Alberini die Gesamtjahresziele und verwies dabei insbesondere auf die weltweite geopolitische Lage, die von einem geringeren Verbrauchervertrauen geprägt sei: "Aufgrund dieser Faktoren und unserer jüngsten Umsatztrends gehen wir bei unserem Ausblick für das vierte Quartal vorsichtiger vor und gehen nun davon aus, für das Geschäftsjahr ein Nettoumsatzwachstum von 2 % und eine Betriebsmarge von rund 9 % zu erzielen". Zuvor hatte man ein Umsatzplus zwischen 2,5 und 4,0 Prozent in Aussicht gestellt. Auch das Ziel für den um Sondereffekte bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie wurde von 2,88 bis 3,08 US-Dollar auf 2,67 bis 2,74 US-Dollar nach unten angepasst.

Anleger nehmen dies zum Anlass, sich in großem Stil von Guess?-Aktien zu trennen. Bereits im nachbörslichen Handel an der US-Börse NYSE war der Guess?-Anteilsschein abgesackt, nun bestätigt sich diese Tendenz: Zeitweise verlieren Guess?-Titel 7,99 Prozent auf 21,83 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at