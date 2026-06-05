Guidewire Software, Inc. Bottom Line Falls In Q3

(RTTNews) - Guidewire Software, Inc. (GWRE) revealed a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $16.47 million, or $0.19 per share. This compares with $45.99 million, or $0.54 per share, last year.

Excluding items, Guidewire Software, Inc. reported adjusted earnings of $69.65 million or $0.82 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 26.9% to $372.54 million from $293.51 million last year.

Guidewire Software, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $16.47 Mln. vs. $45.99 Mln. last year. -EPS: $0.19 vs. $0.54 last year. -Revenue: $372.54 Mln vs. $293.51 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 396 M To $ 406 M Full year revenue guidance: $ 1.460 B To $ 1.470 B