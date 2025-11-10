Stem Holdings Aktie
WKN DE: A3CN6X / ISIN: US85858U1079
|
10.11.2025 10:54:20
Guinness maker appoints former Tesco boss to stem flagging sales
It is hoped the former Tesco boss can reignite sales at the biggest drinks-maker in the world, Diageo.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Jetzt informieren!
