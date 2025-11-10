Dave Aktie

Dave für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D4BP / ISIN: US23834J2015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.11.2025 10:02:20

Guinness-owner Diageo taps former Tesco chief Dave Lewis for CEO role

Lewis helmed the UK supermarket group Tesco from 2014 to 2020Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesco plcmehr Nachrichten