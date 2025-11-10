Dave Aktie
WKN DE: A3D4BP / ISIN: US23834J2015
|
10.11.2025 10:02:20
Guinness-owner Diageo taps former Tesco chief Dave Lewis for CEO role
Lewis helmed the UK supermarket group Tesco from 2014 to 2020
