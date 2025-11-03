Ausblick: Dave mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dave wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dave noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 43,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 133,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 92,5 Millionen USD umgesetzt.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,39 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 512,5 Millionen USD, gegenüber 347,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

