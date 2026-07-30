Gujarat Containers: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gujarat Containers hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,66 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,95 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 465,8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 353,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at