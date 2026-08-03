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03.08.2026 06:31:29
Gujarat Mineral Development legte Quartalsergebnis vor
Gujarat Mineral Development hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,14 INR, nach 5,15 INR im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Gujarat Mineral Development 9,07 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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