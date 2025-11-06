Gujarat Poly-AVX Electronics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gujarat Poly-AVX Electronics hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,660 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 44,7 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at