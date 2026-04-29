Guolian Securities: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Guolian Securities hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Guolian Securities 0,090 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 2,81 Milliarden HKD gegenüber 2,15 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at