Guolian Securities: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Guolian Securities hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guolian Securities 0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,38 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,44 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at