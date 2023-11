Gute Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich fester

Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,86 Prozent fester bei 16 130,02 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,619 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,128 Prozent auf 16 013,16 Punkte an der Kurstafel, nach 15 992,67 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 16 010,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 172,03 Punkten lag.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 0,767 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, lag der DAX-Kurs bei 14 687,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.08.2023, wies der DAX einen Stand von 15 930,88 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 29.11.2022, den Stand von 14 355,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 14,65 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 16 528,97 Punkte. Bei 13 976,44 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 4,19 Prozent auf 35,71 EUR), Siemens Energy (+ 3,37 Prozent auf 10,88 EUR), Zalando (+ 3,04 Prozent auf 22,00 EUR), Sartorius vz (+ 2,53 Prozent auf 291,80 EUR) und BMW (+ 2,30 Prozent auf 95,30 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Covestro (-1,62 Prozent auf 48,11 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,67 Prozent auf 387,50 EUR), Hannover Rück (-0,50 Prozent auf 217,30 EUR), Beiersdorf (-0,42 Prozent auf 128,90 EUR) und Heidelberg Materials (-0,41 Prozent auf 73,02 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 822 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 165,630 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at