Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag im Aufwind

Der MDAX gewinnt am Nachmittag an Wert.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,22 Prozent auf 26 231,85 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 238,400 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,015 Prozent fester bei 26 179,30 Punkten in den Handel, nach 26 175,48 Punkten am Vortag.

Bei 26 179,30 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26 305,57 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 27 043,04 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 29.01.2024, den Wert von 26 101,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bei 27 855,08 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,26 Prozent. Bei 27 286,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 6,44 Prozent auf 9,83 EUR), Aroundtown SA (+ 3,91 Prozent auf 2,04 EUR), Delivery Hero (+ 3,63 Prozent auf 26,80 EUR), Nordex (+ 3,53 Prozent auf 13,21 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,89 Prozent auf 38,50 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil AIXTRON SE (-4,56 Prozent auf 21,78 EUR), Siltronic (-4,01 Prozent auf 73,00 EUR), FUCHS SE VZ (-3,57 Prozent auf 42,66 EUR), MorphoSys (-3,24 Prozent auf 65,65 EUR) und HelloFresh (-2,85 Prozent auf 6,55 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 376 216 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,412 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,18 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at