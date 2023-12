Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich fester

Am Donnerstag tendierte der MDAX via XETRA schlussendlich 2,92 Prozent fester bei 27 198,24 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 245,343 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,31 Prozent auf 26 774,68 Punkte an der Kurstafel, nach 26 427,65 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 774,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27 313,75 Einheiten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 2,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.11.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 26 245,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, lag der MDAX-Kurs bei 27 326,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.12.2022, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 874,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 6,76 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 10,87 Prozent auf 20,71 EUR), KION GROUP (+ 9,71 Prozent auf 37,75 EUR), SMA Solar (+ 9,06 Prozent auf 56,60 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 8,25 Prozent auf 6,38 EUR) und Nordex (+ 7,88 Prozent auf 10,29 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Scout24 (-3,24 Prozent auf 63,96 EUR), Talanx (-3,16 Prozent auf 67,35 EUR), Nemetschek SE (-3,08 Prozent auf 77,98 EUR), AIXTRON SE (-1,93 Prozent auf 38,16 EUR) und HENSOLDT (-0,08 Prozent auf 24,14 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9 765 454 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 17,650 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

2023 hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 10,06 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

