Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu

Der SDAX zeigt sich am vierten Tag der Woche kaum verändert.

Um 12:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent höher bei 14 323,14 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 104,191 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,023 Prozent auf 14 294,12 Punkte an der Kurstafel, nach 14 297,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 14 353,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 290,09 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,25 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 27.05.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 15 237,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.03.2024, wurde der SDAX auf 14 410,13 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 27.06.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 160,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,63 Prozent nach oben. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit SCHOTT Pharma (+ 6,95 Prozent auf 28,30 EUR), DEUTZ (+ 4,13 Prozent auf 5,80 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,96 Prozent auf 1,32 EUR), Vitesco Technologies (+ 2,36 Prozent auf 60,65 EUR) und Mutares (+ 1,41 Prozent auf 32,35 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen SMA Solar (-2,36 Prozent auf 25,66 EUR), ADTRAN (-2,03 Prozent auf 4,82 USD), thyssenkrupp nucera (-1,59 Prozent auf 9,26 EUR), SGL Carbon SE (-1,54 Prozent auf 6,40 EUR) und PATRIZIA SE (-1,26 Prozent auf 7,06 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die DEUTZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 264 135 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,026 Mrd. Euro macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 8,00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Schaeffler-Aktie an.

