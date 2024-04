Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mittags mit Zuschlägen

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,53 Prozent auf 14 083,39 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 118,119 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,350 Prozent auf 13 960,23 Punkte an der Kurstafel, nach 14 009,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 085,71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 960,23 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,62 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 13 906,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.01.2024, wurde der SDAX auf 13 345,53 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 17.04.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 571,42 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,90 Prozent zu. Bei 14 638,48 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 13 230,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit ProSiebenSat1 Media SE (+ 4,16 Prozent auf 7,89 EUR), Ceconomy St (+ 4,11 Prozent auf 2,23 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,46 Prozent auf 19,56 EUR), METRO (St) (+ 2,10 Prozent auf 5,10 EUR) und Hypoport SE (+ 2,05 Prozent auf 229,20 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Varta (-5,39 Prozent auf 7,90 EUR), BayWa (-2,58 Prozent auf 22,70 EUR), Dermapharm (-2,29 Prozent auf 31,95 EUR), ATOSS Software (-2,20 Prozent auf 245,00 EUR) und NORMA Group SE (-1,45 Prozent auf 17,62 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Ceconomy St-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 314 373 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,425 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,65 erwartet. Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,23 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

