TRATON-Aktie rauscht nach unten: Wirtschaftliche Unsicherheiten zwingen TRATON zu Gewinnwarnung

Der Nutzfahrzeughersteller begründete dies am Donnerstagabend mit Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Zollpolitik, der schwachen Wirtschaftslage in Europa und wachsenden Schwierigkeiten in Brasilien. All diese Faktoren führten zu einer stärkeren Kaufzurückhaltung der Kunden als erwartet. Vor allem auf dem nordamerikanischen Lkw-Markt erwartet TRATON nun einen deutlichen Rückgang.

Beim Konzernabsatz rechnet das Unternehmen nun mit einem Rückgang um bis zu 10 Prozent, bestenfalls mit einer Stagnation auf Vorjahresniveau. Bislang hatte TRATON die Absatzentwicklung in einer Bandbreite von minus 5 Prozent bis plus 5 Prozent gesehen. Die operative Rendite werde voraussichtlich zwischen 6,0 und 7,0 (vorige Prognose: 7,5 bis 8,5) Prozent betragen.

Im ersten Halbjahr ging der Umsatz den weiteren Angaben nach um 6 Prozent zurück auf 21,9 (Vorjahr: 23,4) Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis habe 1,4 (2,1) Milliarden Euro betragen. Die bereinigte operative Rendite sei auf 6,3 von 9,1 Prozent geschrumpft.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel ging es für die TRATON-Aktie zeitweise 7,92 Prozent auf 30,46 Euro nach unten.

DOW JONES