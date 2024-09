Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX schlussendlich in Grün

Der SDAX verbuchte am vierten Tag der Woche Zuwächse.

Zum Handelsende bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent stärker bei 13 650,89 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 97,926 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,209 Prozent schwächer bei 13 590,81 Punkten in den Handel, nach 13 619,33 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 751,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 13 590,81 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 3,07 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 05.08.2024, wurde der SDAX mit 13 348,21 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, betrug der SDAX-Kurs 15 243,14 Punkte. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 231,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gab der Index bereits um 1,23 Prozent nach. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell pbb (+ 13,13 Prozent auf 5,65 EUR), Hypoport SE (+ 8,70 Prozent auf 270,00 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 3,60 Prozent auf 23,00 EUR), Grand City Properties (+ 3,47 Prozent auf 12,82 EUR) und BayWa (+ 2,63 Prozent auf 10,92 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil ATOSS Software (-4,88 Prozent auf 132,60 EUR), STRATEC SE (-3,74 Prozent auf 42,50 EUR), ADTRAN (-3,51 Prozent auf 4,65 EUR), adesso SE (-3,41 Prozent auf 56,70 EUR) und Deutsche Beteiligungs (-2,46 Prozent auf 23,80 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 114 518 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 8,494 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die TAKKT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

