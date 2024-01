Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start auf grünem Terrain

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,25 Prozent stärker bei 13 563,29 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 112,824 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,564 Prozent auf 13 471,06 Punkte an der Kurstafel, nach 13 395,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 13 563,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 471,06 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,169 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.12.2023, notierte der SDAX bei 13 145,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.10.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 786,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.01.2023, wies der SDAX einen Wert von 12 982,85 Punkten auf.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit thyssenkrupp nucera (+ 4,30 Prozent auf 16,48 EUR), Drägerwerk (+ 3,74 Prozent auf 52,70 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,70 Prozent auf 8,40 EUR), Varta (+ 3,09 Prozent auf 19,16 EUR) und Hypoport SE (+ 2,90 Prozent auf 163,00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Südzucker (-3,56 Prozent auf 13,56 EUR), ADTRAN (-2,83 Prozent auf 7,20 USD), SCHOTT Pharma (-0,60 Prozent auf 33,40 EUR), NORMA Group SE (+ 0,07 Prozent auf 14,83 EUR) und Schaeffler (+ 0,17 Prozent auf 5,74 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX sticht die Südzucker-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 123 714 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 10,750 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,46 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at