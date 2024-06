Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,42 Prozent auf 18 540,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 481,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 547,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, stand der LUS-DAX bei 18 029,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.03.2024, den Wert von 17 695,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 945,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,73 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Merck (+ 2,07 Prozent auf 169,80 EUR), Daimler Truck (+ 2,06 Prozent auf 39,66 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,98 Prozent auf 22,69 EUR), Sartorius vz (+ 1,86 Prozent auf 240,50 EUR) und Fresenius SE (+ 1,37 Prozent auf 29,59 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Commerzbank (-1,00 Prozent auf 14,80 EUR), Covestro (-0,88 Prozent auf 48,48 EUR), Beiersdorf (-0,35 Prozent auf 143,40 EUR), Deutsche Bank (-0,28 Prozent auf 14,98 EUR) und BMW (-0,26 Prozent auf 91,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 434 245 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 196,397 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

