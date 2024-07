Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der DAX am Mittag

Am Freitag legt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,25 Prozent auf 18 345,02 Punkte zu. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,763 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,237 Prozent auf 18 255,35 Punkte an der Kurstafel, nach 18 298,72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 18 359,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 218,54 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,406 Prozent. Vor einem Monat, am 26.06.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 155,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.04.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 18 161,01 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 16 131,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 9,40 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 18 892,92 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,76 Prozent auf 484,40 EUR), Porsche (+ 1,51 Prozent auf 70,04 EUR), Infineon (+ 1,44 Prozent auf 30,92 EUR), Daimler Truck (+ 1,42 Prozent auf 35,66 EUR) und Zalando (+ 1,22 Prozent auf 23,98 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil BASF (-2,70 Prozent auf 43,56 EUR), Commerzbank (-1,21 Prozent auf 15,07 EUR), Deutsche Bank (-0,53 Prozent auf 14,35 EUR), Bayer (-0,44 Prozent auf 27,41 EUR) und Siemens Healthineers (-0,38 Prozent auf 52,90 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 879 257 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 226,091 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,62 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

