Gute Stimmung in London: FTSE 100 steigt am Mittag

Am Montag steht der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,14 Prozent im Plus bei 8 517,52 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,622 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 505,22 Punkte an der Kurstafel, nach 8 505,22 Punkten am Vortag.

Bei 8 501,82 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 533,15 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 20.12.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 084,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 358,25 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 461,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 3,12 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 533,43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 8 160,60 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Pershing Square (+ 2,46 Prozent auf 43,32 GBP), Fresnillo (+ 1,95 Prozent auf 6,79 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,45 Prozent auf 216,70 GBP), Melrose Industries (+ 1,23 Prozent auf 5,75 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1,20 Prozent auf 3,21 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Entain (-1,43 Prozent auf 6,60 GBP), WPP 2012 (-1,29 Prozent auf 7,37 GBP), Associated British Foods (-1,07 Prozent auf 19,91 GBP), Phoenix Group (-1,03 Prozent auf 5,01 GBP) und Howden Joinery Group (-1,02 Prozent auf 7,80 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 24 962 614 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 200,927 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

2025 verzeichnet die Frasers Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 10,99 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at