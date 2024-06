Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels in Grün

Der FTSE 100 notierte am Mittwoch im Plus.

Letztendlich verbuchte der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,83 Prozent auf 8 215,48 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,568 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 147,81 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 147,81 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 147,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 243,22 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,363 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 433,76 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.03.2024, wurde der FTSE 100 auf 7 747,81 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 12.06.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 570,69 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,40 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Rentokil Initial (+ 13,73 Prozent auf 4,72 GBP), StJamess Place (+ 4,92 Prozent auf 5,33 GBP), Howden Joinery Group (+ 4,07 Prozent auf 8,95 GBP), 3i (+ 3,77 Prozent auf 30,82 GBP) und Rightmove (+ 3,69 Prozent auf 5,73 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Legal General (-5,47 Prozent auf 2,30 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,41 Prozent auf 4,73 GBP), Flutter Entertainment (-1,80 Prozent auf 142,15 GBP), Smurfit Kappa (-1,70 Prozent auf 41,86 EUR) und Vodafone Group (-1,57 Prozent auf 0,69 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 172 078 698 Aktien gehandelt. Mit 231,657 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

2024 weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at