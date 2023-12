Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Am Mittwoch schloss der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 7 548,44 Punkten ab. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,348 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 542,77 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 542,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 7 542,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 584,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0,080 Prozent zurück. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 13.11.2023, den Wert von 7 425,83 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 13.09.2023, einen Stand von 7 525,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 502,89 Punkten auf.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,075 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 206,82 Zählern.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Entain (+ 5,09 Prozent auf 8,47 GBP), ConvaTec (+ 2,16 Prozent auf 2,37 GBP), AstraZeneca (+ 2,14 Prozent auf 103,90 GBP), Antofagasta (+ 1,72 Prozent auf 15,65 GBP) und Rentokil Initial (+ 1,72 Prozent auf 4,20 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Weir Group (-6,43 Prozent auf 17,84 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-6,26 Prozent auf 5,63 GBP), Rightmove (-4,71 Prozent auf 5,67 GBP), Vodafone Group (-2,94 Prozent auf 0,65 GBP) und Prudential (-1,88 Prozent auf 8,65 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 83 668 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 190,891 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,26 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at