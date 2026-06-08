Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Index-Performance im Blick
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08.06.2026 15:59:17
Gute Stimmung in London: Pluszeichen im FTSE 100
Am Montag tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,01 Prozent stärker bei 10 369,25 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,972 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,010 Prozent fester bei 10 369,05 Punkten, nach 10 368,05 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10 319,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 409,33 Punkten erreichte.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 08.05.2026, den Wert von 10 233,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 10 284,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 837,91 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,20 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 2,55 Prozent auf 2,05 GBP), BAT (+ 2,16 Prozent auf 44,99 GBP), Intertek (+ 2,02 Prozent auf 55,65 GBP), Hiscox (+ 1,34 Prozent auf 17,40 GBP) und BT Group (+ 1,24 Prozent auf 2,04 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Scottish Mortgage Investment Trust (-2,72 Prozent auf 14,40 GBP), Marks Spencer (-2,28 Prozent auf 3,57 GBP), Barratt Developments (-1,89 Prozent auf 2,55 GBP), International Consolidated Airlines (-1,88 Prozent auf 4,13 GBP) und Sage (-1,86 Prozent auf 8,54 GBP).
FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 29 878 520 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 270,579 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,51 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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