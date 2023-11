Gute Stimmung in Moskau: RTS beendet den Mittwochshandel im Plus

Am Abend wagten sich die Anleger in Moskau aus der Reserve.

Am Mittwoch ging es im RTS via MICEX schlussendlich um 1,55 Prozent auf 1 134,24 Punkte nach oben. Damit sind die enthaltenen Werte 6,297 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 1 117,04 Zählern und damit 0,006 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 116,97 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 114,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 136,35 Punkten.

So bewegt sich der RTS seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der RTS bereits um 2,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, lag der RTS-Kurs bei 1 034,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, verzeichnete der RTS einen Stand von 1 010,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, betrug der RTS-Kurs 1 159,59 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 17,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des RTS bereits bei 1 136,35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 900,08 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im RTS

Die Top-Aktien im RTS sind derzeit SOLLERS (+ 17,06 Prozent auf 809,50 RUB), VSMPO-AVISMA (+ 3,50 Prozent auf 37 900,00 RUB), Unipro (ex EON Russia) (+ 3,26 Prozent auf 2,28 RUB), Mechel (+ 3,18 Prozent auf 325,34 RUB) und Mvideo PJSC (+ 2,46 Prozent auf 191,50 RUB). Flop-Aktien im RTS sind derweil NOVATEK (-0,83 Prozent auf 1 580,80 RUB), Rosneft Oil Company (-0,30 Prozent auf 589,55 RUB), Norilsk Nickel JSC (-0,19 Prozent auf 17 146,00 RUB), Phosagro (-0,10 Prozent auf 6 847,00 RUB) und INTER RAO (-0,06 Prozent auf 4,24 RUB).

Welche Aktien im RTS das größte Handelsvolumen aufweisen

Die VTB Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. Zuletzt wurden via MICEX 76 465 230 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,298 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der RTS-Aktien

Unter den RTS-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Gazprom PJSC-Aktie mit 49,45 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at