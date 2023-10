Gute Stimmung in Moskau: RTS im Aufwind

So bewegt sich der RTS am Mittag.

Der RTS tendiert im MICEX-Handel um 12:00 Uhr um 0,37 Prozent höher bei 1 085,26 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 7,647 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,042 Prozent auf 1 081,74 Punkte an der Kurstafel, nach 1 081,29 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 1 081,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 089,14 Einheiten.

RTS-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, notierte der RTS bei 999,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wies der RTS einen Wert von 1 012,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS stand am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, bei 1 050,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 12,69 Prozent aufwärts. Das RTS-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 091,91 Punkten. Bei 900,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im RTS den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Transneft Pref-Aktie das größte Handelsvolumen im RTS auf. 0 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie nimmt im RTS, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 6,470 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,81 zu Buche schlagen. Die Gazprom PJSC-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

