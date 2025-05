Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag stärker

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 2,51 Prozent auf 19 207,09 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 1,48 Prozent auf 19 014,44 Punkte an der Kurstafel, nach 18 737,21 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 19 210,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 18 961,69 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, den Stand von 17 382,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18 544,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, den Wert von 16 920,79 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 0,382 Prozent nach unten. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 118,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Big 5 Sporting Goods (+ 15,89 Prozent auf 1,24 USD), SMC (+ 13,28 Prozent auf 406,68 USD), Nissan Motor (+ 11,29 Prozent auf 2,76 USD), OraSure Technologies (+ 10,32 Prozent auf 2,78 USD) und Microvision (+ 10,28 Prozent auf 1,18 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil TransAct Technologies (-5,08 Prozent auf 3,55 USD), Sangamo Therapeutics (-4,69 Prozent auf 0,45 USD), VeriSign (-4,66 Prozent auf 266,71 USD), Bassett Furniture Industries (-2,43 Prozent auf 16,09 USD) und Grupo Financiero Galicia (-1,61 Prozent auf 61,85 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 455 249 Aktien gehandelt. Mit 2,947 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,43 zu Buche schlagen. Alliance Resource Partners LP lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,64 Prozent.

Redaktion finanzen.at