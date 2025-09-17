Alliance Resource Partners LP Aktie
WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086
|NASDAQ Composite-Entwicklung
|
17.09.2025 22:35:02
Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach
Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,33 Prozent leichter bei 22 261,33 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,004 Prozent tiefer bei 22 333,02 Punkten in den Handel, nach 22 333,96 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 22 339,54 Punkte, das Tagestief hingegen 22 058,92 Zähler.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,082 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21 622,98 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2025, den Wert von 19 521,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17 628,06 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,46 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 22 397,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten markiert.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ballard Power (+ 14,55 Prozent auf 2,52 USD), Baiducom (+ 11,34 Prozent auf 137,83 USD), Roivant Sciences (+ 7,76 Prozent auf 15,28 USD), American Superconductor (+ 7,04 Prozent auf 60,49 USD) und Corcept Therapeutics (+ 5,41 Prozent auf 75,18 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Amtech Systems (-6,02 Prozent auf 8,74 USD), Big 5 Sporting Goods (-5,59 Prozent auf 1,35 USD), Elbit Systems (-5,52 Prozent auf 479,93 USD), Nortech Systems (-5,17 Prozent auf 9,17 USD) und Consumer Portfolio Services (-5,06 Prozent auf 8,06 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 49 733 304 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,644 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus
2025 hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 10,97 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
