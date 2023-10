Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite klettert

Der NASDAQ Composite verzeichnet am Freitag Kursgewinne.

Um 18:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,17 Prozent stärker bei 12 743,16 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,977 Prozent auf 12 718,69 Punkte an der Kurstafel, nach 12 595,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 12 772,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 660,65 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,45 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 27.09.2023, mit 13 092,85 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 27.07.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 14 050,11 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.10.2022, stand der NASDAQ Composite noch bei 10 792,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 22,68 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Deckers Outdoor (+ 19,11 Prozent auf 577,17 USD), Trinity Biotech (+ 12,26 Prozent auf 0,47 USD), DexCom (+ 11,96 Prozent auf 90,79 USD), Amazon (+ 8,34 Prozent auf 129,54 USD) und Intel (+ 8,13 Prozent auf 35,17 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Arundel (-23,68 Prozent auf 0,17 CHF), Exponent (-12,43 Prozent auf 74,38 USD), Cumulus Media A (-11,67 Prozent auf 4,77 USD), VeriSign (-6,66 Prozent auf 190,91 USD) und Gentex (-5,93 Prozent auf 28,57 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Amazon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 373 518 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,534 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die New York Community Bancorp-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 50,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

