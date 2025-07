NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Nachmittag stärker

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 20:03 Uhr via NASDAQ um 0,33 Prozent auf 21 126,62 Punkte aufwärts. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,009 Prozent auf 21 059,94 Punkte an der Kurstafel, nach 21 057,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 21 159,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 21 036,85 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,793 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 25.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 973,55 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.04.2025, lag der NASDAQ Composite bei 17 382,94 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 25.07.2024, bei 17 181,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 9,57 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21 159,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Gentex (+ 15,21 Prozent auf 27,19 USD), Deckers Outdoor (+ 11,92 Prozent auf 117,45 USD), Resources Connection (+ 10,82 Prozent auf 5,84 USD), Geospace Technologies (+ 9,84 Prozent auf 12,95 USD) und VeriSign (+ 6,43 Prozent auf 305,09 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Microvision (-11,33 Prozent auf 1,33 USD), Pinnacle Financial Partners (-10,74 Prozent auf 92,97 USD), Intel (-9,66 Prozent auf 20,45 USD), Donegal Group B (-5,17 Prozent auf 15,76 USD) und Comcast (-5,09 Prozent auf 33,57 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 34 405 799 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,607 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Integra LifeSciences-Aktie verzeichnet mit 5,68 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Comtech Telecommunications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

